Байкальский банк Сбербанка проводит онлайн-встречи

Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции – не повод останавливать работу. Байкальский банк Сбербанка в условиях ограничений, осложнивших деятельность многих компаний, начал активно использовать онлайн-взаимодействие с компаниями и населением. Начиная с 10 апреля, Байкальский банк проводит тематические встречи, сообщает пресс-служба банка. Большая программа запланированных онлайн-мероприятий (вебинаров) посвящена проблематике бизнеса и актуальным предложениям по его сохранению и развитию в условиях пандемии коронавируса. 23 апреля состоится вебинар для клиентов крупного и среднего бизнеса. Серию онлайн-встреч с предпринимателями откроет заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, а основным спикером выступит управляющий партнер компании Strategy Partners Александр Идрисов. Он расскажет про управление командой в текущей ситуации, поделится опытом и актуальными решениями. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно на сайте Sber.pro по ссылке . Такие встречи для своих клиентов Сбербанк планирует проводить на постоянной основе. – Онлайн встречи – это новый формат в нашей работе с клиентами. Многие компании сейчас перестраиваются в своей работе, ищут новые точки опоры и пути для сохранения своего бизнеса и коллективов. Специально для них Сбербанк запланировал ряд актуальных тем и очень интересных спикеров, которые помогут найти нужные решения в непростых современных условиях. Чтобы принять участие в вебинаре достаточно пройти простую регистрацию на сайте sber.pro по ссылке. Площадка sber.pro – это новый информационный сайт Сбербанка для клиентов сегмента крупный и средний бизнес, на котором постоянно публикуются интересные материалы, тренды отраслей и новые решения. Все серии бизнес-вебинаров также, в записи, будут размещаться на сайте, но я все же очень рекомендую участвовать именно в онлайн-встречах, они дают возможность диалога с авторитетным спикером, – отметил директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка Сбербанка Никита Золотарев. Байкальский банк Сбербанка также проводит различные тематические вебинары, посвященные и классическим банковским продуктам, и услугам партнеров экосистемы Сбербанка. В ближайшее время жители регионов, руководители организаций и предприятий могут стать участниками вебинаров о работе сервисов - телемедицине DocDoc, интернет-кинотеатру OKKO, платформе Работа.ру, разработкам СБЕРрешения. Спикерами тематических вебинаров являются эксперты Сбербанка и представители известных корпораций и компаний. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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