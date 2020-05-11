Байкальский банк Сбербанка расскажет о новых возможностях в страховании

Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка продолжает серию онлайн мероприятий (вебинаров) для клиентов. В условиях самоизоляции, связанной с распространением коронавирусной инфекции, решение вопросов в режиме онлайн особенно актуально.

Как сообщает пресс-служба банка, 13 мая состоится вебинар на тему: «Меры поддержки клиентов и новые возможности по страховым программам в удаленных каналах».

Специалисты Байкальского банка ПАО Сбербанк, расскажут о мерах поддержки заемщиков банка по договорам страхования жизни и здоровья, договорам страхования имущества, договорам накопительного страхования жизни. Так же спикеры уделят внимание вопросам оформления страховых продуктов в онлайн каналах, программе финансовой защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, программе «Защита от клеща» и оформления инвестиционных продуктов. В режиме вебинара можно задавать вопросы и оперативно получать подробную информацию на интересующую тему.

Вебинар состоится 13 мая в 11:00. (время Иркутское). Для участия необходимо пройти по ссылке: https://events.webinar.ru/20053013/4642282 .