|Экономика / Бизнес
|09.06.2018
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Байкальский банк Сбербанка: у «Бизнес класса» нет летних каникул
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Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Лето – период отдыха. Однако, при желании, это время можно совместить с приобретением новых полезных знаний. Программа Сбербанка и Google «Бизнес класс» в эти летние месяцы продолжает набирать обороты. Первые участники на территории Иркутской области и Бурятии присоединись к этому проекту в конце февраля. Обучение завершится в сентябре. Но сейчас желающие еще могут включиться в программу.
О проекте «Бизнес класс», его возможностях, а также о некоторых результатах реализации рассказывает директор управления продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка Ольга Федотова, сообщает пресс-служба банка.
– Расскажите кратко о проекте? Кто в нем может участвовать?
– «Бизнес класс» – это бесплатная программа для представителей микро- и малого бизнеса. В ее основе – практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующий бизнес на новый уровень или открыть свое дело с нуля. Участвовать в онлайн-программе могут все желающие, кто имеет доступ в интернет и, главное, большой интерес к развитию в бизнес-среде.
– В чем суть программы?
– Это практикоориентированная программа: минимум теории, максимум внедрения позитивных изменений. У действующих предпринимателей будет возможность по-новому взглянуть на собственное дело и получить недостающие знания и навыки для его развития и масштабирования. А начинающие бизнесмены получат практические знания о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела. Формат самих занятий во многом уникален: онлайн-курсы подготовлены специально для «Бизнес класса» опытными экспертами российского бизнеса.
– По какому принципу вы отбирали экспертов? Есть ли известные люди среди них?
– Экспертами выступают бизнесмены, которые имеют значительной опыт в предпринимательстве и бизнес-консультациях. Именно они занимаются подготовкой онлайн-курсов. Все они известные люди в стартап-среде. Среди экспертов: Тимур Соколов, основатель и владелец компании Timur Sokolov & Partners, автор программы «Вызов» и технологии «7 сил достижения», а также консультант по стратегическим вопросам первых лиц бизнеса; Константин Холстинин – основатель Business Engineering Services, предприниматель с 17-летним опытом, разработчик новых продуктов для бизнеса; Максим Поташев – магистр клуба «Что? Где? Когда?», эксперт в организации бизнес-процессов и автор тренингов по технологиям принятия решений; Дмитрий Зайцев – специалист в области управления инвестициями, финансового менеджмента, сделок M&A, инвестор, член совета директоров ряда компаний; Илья Балахнин – специалист области бизнес-стратегии, маркетинга и продаж, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group, бизнес-консультант, стратег.
– Сколько регионов на данный момент участвует в проекте «Бизнес класс»?
– Программа «Бизнес класс» на данный момент запущена в 30 регионах, включая Свердловскую область, Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Еврейскую АО, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области и другие территории. В конце февраля подключились Красноярский край, Иркутская область и Республика Бурятия. Всего до конца этого года планируется охватить более 40 субъектов РФ.
Для жителей подключаемых регионов программа состоит не только из восьми онлайн-модулей. У них также есть возможности пройти серию очных мероприятий в формате мастер-классов. Обучение онлайн может пройти любой желающий вне зависимости от места проживания.
– Сколько продлится программа? Как принять участие в проекте?
– Регистрация открыта на сайте
– Что включает в себя каждый онлайн-модуль?
– Каждый модуль включает:
– Что представляет дистанционное участие в программе?
– После регистрации на сайте участник получает доступ в личный кабинет, где появится план развития – тематические модули программы – привязанный ко времени прохождения курса (даты начала и окончания модулей). Каждый последующий модуль открывается после просмотра всех видеоуроков и завершения тестов предыдущего, но не ранее даты, указанной в учебном плане. В ходе программы участникам рекомендуются практические задания, полезная литература и дополнительные материалы для самостоятельного развития.
– Можно ли пропустить модуль, если по разным причинам участник не хочет его проходить, и перейти к следующему?
– Каждый последующий модуль открывается после завершения предыдущего. Если участник по какой-либо причине предпочитает пропустить определенный блок занятий (например, считает, что уже обладает достаточной экспертизой в предложенной тематике), он может перейти к следующему модулю при условии успешного прохождения тестирования по теме предыдущего. Если же результаты тестов показывают, что тема изучена недостаточно, участнику будет рекомендовано все же посмотреть материалы к модулю.
– Получают ли участники какой-то подтверждающий документ о прохождении программы?
– По завершении программы участники станут обладателями электронных сертификатов, подтверждающих прохождение всех модулей программы.
– Сколько человек подали заявки на участие в проекте?
На данный момент около 173 тысяч человек подали заявки на участие в «Бизнес классе». Около 70% из них – начинающие предприниматели. 30% – действующие. В топ-5 популярных направлений бизнеса, которые планируют развивать или запускать участники, входят: электронная коммерция, розничная торговля, индустрия красоты и спорта, промышленное производство, строительство и инжиниринг.
– Программа абсолютно бесплатна. Почему?
– Организаторам программы – Сбербанку и Google – очень важно дать абсолютно всем желающим равную возможность стать участником «Бизнес класса». Мы заинтересованы в том, чтобы в стране появлялось все больше представителей малого бизнеса, которые будут структурировано и профессионально подходить к развитию собственного дела. Чем шире их возможности вести бизнес, тем больший вклад в экономику страны они вносят.
– Как оцениваете итоги реализации программы в других регионах?
– Самый главный показатель успеха проекта – это отклик со стороны предпринимателей и истории успехов. Так, к примеру, заводу бутилированных вод «Квадра» (Свердловская область), который работает на рынке более 18 лет и осуществляет полный цикл от разработки месторождений до обеспечения населения бутилированной водой, программа помогла систематизировать имеющиеся знания по всем аспектам ведения бизнеса и разработать новую стратегию развития и продвижения предприятия.
Компания «Зифа» по производству и продаже женских аксессуаров (Республика Татарстан) до участия в программе имела 22 магазина в Поволжье. «Бизнес класс» помог владельцу систематизировать знания по финансам и продажам. Компания разработала и внедрила новый бизнес-план. На данный момент сеть состоит из 150 филиалов в 90 городах России, Белоруссии и Казахстана. Выручка увеличилась в 7,5 раз.
Подобных положительных результатов ожидаем в Приангарье и Бурятии.
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