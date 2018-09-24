Байкальский банк Сбербанка заключил первое соглашение по партнерской программе по кредитным бизнес-картам

Бурятия, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальским банком Сбербанка заключен первый партнерский контракт по развитию кредитной бизнес-карты «Бизнес без купюр». Как сообщает пресс-служба банка, карта предназначена для предпринимателей – представителей сегмента малого и микробизнеса. Партнером программы на территории Бурятии выступила торговая группа «СМИТ». Компания осуществляет оптовую и розничную торговлю строительными и отделочными материалами, работает на рынке республики с 1999 года. В рамках партнерской программы предусматривается запуск кредитных бизнес-карт, по которым их владельцам будут предоставлены индивидуальные условия по возврату кредитных средств в период использования карты для расчетов за товары и услуги торговой группы «СМИТ». В частности, срок беспроцентной рассрочки продляется со стандартных 50 дней до 60 дней. – Заключение подобных соглашений о сотрудничестве способствует развитию дополнительных сервисов кредитной бизнес-карты Сбербанка. Мы рады, что торговая группа «СМИТ» из Бурятии оперативно откликнулась на наше предложение о сотрудничестве и первой заявила об участии в партнерской программе. Бесспорно, наше взаимодействие будет способствовать укреплению лояльности как к банку, так и к торговой группе. В ближайшее время мы планируем активно работать над расширением партнеров программы по развитию кредитной карты для бизнеса. А эта карта сейчас как раз набирает популярность среди наших корпоративных клиентов, – отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. В настоящее время банком уже достигнуты договоренности об участии в партнерском проекте со стороны ряда других региональных компаний, ведутся переговоры с потенциальными участниками программы. СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... сбербанк Тэги: View the discussion thread.