Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Белоруссия, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Белоруссия открыла зону отчуждения, которую установили после аварии на Чернобыльской АЭС, для туристических групп.

Как сообщают « Аргументы недели », об этом в воскресенье, 7 апреля, рассказал белорусский телеканал ОНТ.

При этом отмечается, что техники и «мертвых городов» в «белорусской» части зоны отчуждения нет, однако присутствует «местный эксклюзив» – девяносто пять выселенных деревень – туристам определенно будет на что посмотреть.

«Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас», – заявил замдиректора Полесского заповедника Максим Кудин.

Он также подчеркнул, что доза радиации, которую может получить турист, находясь в течение одного рабочего дня на территории зоны отчуждения, будет меньше полученной этим же человеком от, например, путешествия на самолете.

По данным телеканала, первая экскурсия уже состоялась. Группа, состоящая из пяти человек, посетила ранее закрытую после аварии в Припяти, зону отчуждения. Туристы познакомились с дикой природой и узнали о жизни этого места.