Бензин в Иркутске остаётся самым дорогим по Сибири

Иркутск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске к 10 марта остался на уровне первой недели марта − 43,7 рубля. Об этом сообщает Росстат.

Литр бензина АИ-92 можно было купить в среднем за 41,33 рубля, АИ-95 – за 43,17 рубля, АИ-98 – за 46,08 рубля. Дизтопливо подешевело с 48,16 рублей в среднем за литр до 47,69 рублей.

Средняя стоимость литра автомобильного топлива по Сибири за неделю составила 42,42 рубля, по России – 44,01 рубля. В СФО Иркутск продолжает удерживать пальму первенства по дороговизне бензина, на втором месте – Горно-Алтайск (43,1 рубля), на третьем – Красноярск (42,68 рубля).

За прошедшую неделю рост цен на бензин автомобильный отмечался в шести центрах субъектов Российской Федерации: в Ростове-на-Дону – на 0,6%, Севастополе – на 0,4%, Иваново – 0,3%, Оренбурге, Пскове и Твери – на 0,1%.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в пяти центрах субъектов Российской Федерации: в Южно-Сахалинске – на 1,0%, Махачкале – на 0,4%, Кызыле и Челябинске – на 0,2%, Улан-Удэ – на 0,1%.