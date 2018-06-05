|Экономика / Бизнес
|06.06.2018
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Бесплатный семинар для участников ВЭД проводит Байкальский банк Сбербанка
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Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Бесплатный семинар для участников ВЭД проведут в четверг, 7 июня, Байкальский банк Сбербанка и Центр компетенций по ВЭД.
Как сообщает пресс-служба банка, принять участие в мероприятии могут заинтересованные представители компаний из Иркутска, а также посредством видеоконференцсвязи – организации из Читы, Улан-Удэ и Якутска.
В период встречи будут рассматриваться актуальные вопросы, связанные с изменением валютного законодательства, также участники смогут получить полезную информацию по процедуре выхода на внешние рынки, проведению конверсионных сделок в режиме реального времени, использованию защищенных форм расчетов.
В семинаре примут участие специалисты различных служб и ведомств, осуществляющих контроль и поддержку компаний уже ведущих, а также только планирующих начать свою деятельность на внешнем рынке.
– В сфере ведения ВЭД регулярно происходят законодательные изменения. Кроме того, появляются новые сервисы и услуги, которые позволяют участникам данной сферы более эффективно осуществлять свою деятельность. Этим вопросам и посвящен наш семинар. Он будет полезен компаниям с любым опытом работы на внешнеэкономическом рынке, – отмечает менеджер отдела торгового финансирования и корреспондентских отношений Байкальского банка Сбербанка Ирина Золотуева.
Семинар пройдет в Иркутске по адресу: ул. Нижняя Набережная, 10. В режиме ВКС к семинару можно присоединиться в офисах Сбербанка: в Чите – по ул. Полины Осипенко, 40, в Улан-Удэ – по ул. Терешковой 3Б, в Якутске – в ул. Кирова, 29. Начало семинара – в 10.00, регистрация – с 9.30 (время иркутское).
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