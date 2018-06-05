Бесплатный семинар для участников ВЭД проводит Байкальский банк Сбербанка

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Бесплатный семинар для участников ВЭД проведут в четверг, 7 июня, Байкальский банк Сбербанка и Центр компетенций по ВЭД. Как сообщает пресс-служба банка, принять участие в мероприятии могут заинтересованные представители компаний из Иркутска, а также посредством видеоконференцсвязи – организации из Читы, Улан-Удэ и Якутска. В период встречи будут рассматриваться актуальные вопросы, связанные с изменением валютного законодательства, также участники смогут получить полезную информацию по процедуре выхода на внешние рынки, проведению конверсионных сделок в режиме реального времени, использованию защищенных форм расчетов. В семинаре примут участие специалисты различных служб и ведомств, осуществляющих контроль и поддержку компаний уже ведущих, а также только планирующих начать свою деятельность на внешнем рынке. – В сфере ведения ВЭД регулярно происходят законодательные изменения. Кроме того, появляются новые сервисы и услуги, которые позволяют участникам данной сферы более эффективно осуществлять свою деятельность. Этим вопросам и посвящен наш семинар. Он будет полезен компаниям с любым опытом работы на внешнеэкономическом рынке, – отмечает менеджер отдела торгового финансирования и корреспондентских отношений Байкальского банка Сбербанка Ирина Золотуева. Семинар пройдет в Иркутске по адресу: ул. Нижняя Набережная, 10. В режиме ВКС к семинару можно присоединиться в офисах Сбербанка: в Чите – по ул. Полины Осипенко, 40, в Улан-Удэ – по ул. Терешковой 3Б, в Якутске – в ул. Кирова, 29. Начало семинара – в 10.00, регистрация – с 9.30 (время иркутское). СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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