Бюджет Братска увеличили на 70,5 миллионов рублей

Братск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Доходы бюджета Братска увеличились на 70 миллионов 592 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Из них 22 миллиона 522 тысячи рублей поступили в бюджет Братска в виде субсидий из областной казны. 500 тысяч рублей выделены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных организаций физической культуры и спорта. 250 тысяч рублей – это субсидии на реализацию программ по работе с детьми и молодежью. Один миллион 772 тысячи рублей и 20 миллионов рублей – на выполнение программы газификации города Братска.

За счет собственных доходов бюджет Братска увеличился на 48 миллионов 70 тысяч рублей. Источники роста: налог на имущество физических лиц (10 миллионов рублей), госпошлина (4 миллиона 270 тысяч рублей), арендная плата за земельные участки (10 миллионов 300 тысяч рублей), плата за негативное воздействие на окружающую среду (15 миллионов рублей), прочие доходы от оказания платных услуг (3,5 миллиона рублей) и штрафы, санкции, возмещение ущерба (5 миллионов рублей).

– Мы поэтапно решаем вопрос финансового обеспечения выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы. Напомню, что в июне областной бюджет не корректировался, поэтому сегодня администрацией принимаются все меры для того, чтобы своевременно выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы. 46 миллионов 346 тысяч рублей предлагается направить именно на эти цели, – отметила председатель комитета финансов администрации Братска Татьяна Алексеева.

Оставшиеся средства в размере одного миллиона 724 тысяч рублей предложено направить на увеличение единовременного пособия врачебным кадрам, которые прибыли в Братск в рамках программы «Здоровье».