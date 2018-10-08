Бюджет Иркутской области-2018 скорректирован почти на 12 миллиардов рублей

Иркутская область, 8.10.18 (ИА "Телеинформ"), - Корректировка областного бюджета 2018 года произведена на сессии регионального Заксобрания 8 октября.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова рассказала о предлагаемых изменениях. Как сообщает пресс-служба губернатора и регправительства, утверждены основные параметры финансового закона текущего года: доходы – в объеме 149,6 млрд рублей, что на 11,9 млрд рублей больше, чем закладывалось при мартовской корректировке бюджета, расходы – 152,9 млрд рублей (+10,2 млрд рублей).

Как цитирует Наталию Бояринову пресс-служба губернатора, 2,4 млрд рублей правительство области направило дополнительно на финансовую помощь муниципалитетам. Всего на эти цели в 2018 году выделено 9,1 млрд рублей. Это больше чем на миллиард рублей превышает сумму, которую муниципалитеты получили в 2017 году. Также увеличены объемы субсидий на образование, бюджетные инвестиции в объекты социальной сферы, средства дорожного фонда, расходы на здравоохранение. Дополнительные 561,3 млн. рублей выделены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Братске.

Ко второму чтению губернатор Сергей Левченко внес несколько поправок. На выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений дополнительно выделено 76 млн. рублей, а на софинансирование капитальных вложений и капремонтов объектов муниципальной собственности в сфере образования – 83,1 млн. рублей. Также поправки главы региона предусматривают приобретение детского сада в Тайшете, спортзала для школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске, жилых помещений для медицинских работников ОГБУЗ «Киренская районная больница». Кроме того, продолжится строительство школ в поселках Маркова, Хомутово Иркутского района и городе Свирске, завершится капитальный ремонт школ в Зиме, в поселке Усть-Ордынский.

Закон об изменениях областного бюджета-2018 был принят в третьем окончательном чтении.