Бюджет Иркутской области на 2020 год принят во втором чтении

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бюджет Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят во втором чтении Законодательным собранием региона. Вопрос обсуждался 4 декабря на сессии областного парламента.

Несмотря на то, что накануне на заседании профильного комитета обсуждение бюджета было долгим и сложным, на сессии никаких вопросов к главному финансовому документу региона с учетом предложенных депутатами поправок не возникло. Председатель ЗС Сергей Сокол предположил, что отсутствие вопросов связано с необходимостью проведения тайного голосования.

Напомним, в начале сессии представители фракции КПРФ потребовали по всем вопросам провести поименное голосование. Фракция «Единая Россия» выступила со встречным предложением – сначала по двум вопросам, а затем и по всем остальным провести тайное голосование, требующее заполнения и подсчета бюллетеней. Согласно региональному законодательству, в случае выдвижения двух таких предложений преимущество остается за тайным голосованием.

В связи с этим все вопросы сессии в этот день голосуются именно так. В результате к 16.00 рассмотрено и проголосовано пять вопросов. Всего в голосовании о бюджете приняли участие 42 депутата, из них 41 проголосовал «за», один – «против».