Бюджет Шелеховского района на 2019 год принят с сокращением доходов

Шелеховский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 1 млрд 401 млн рублей составит бюджет Шелеховского района в следующем году. Решение об этом принято на заседании думы. Доходы Шелеховского района на 2019 год приняты с уменьшением на 27 млн рублей или 1,9% по отношению к ожидаемым поступлениям 2018 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Снижение объёма доходов обусловлено снижением безвозмездных поступлений из областного бюджета на 51 млн рублей или 5,6%, в связи с тем, что в настоящее время распределены не все межбюджетные трансферты из областного бюджета.

Несмотря на уменьшение, большая часть доходов районной казны всё равно сложится из безвозмездных поступлений. Это более 870 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы по отношению к 2018 году возрастут на 24 млн рублей и достигнут 531 млн рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц запланированы на основе прогнозируемых поступлений 2018 года, а с учётом темпа роста фонда оплаты труда на 2019-2021 годы составят 336,4 млн рублей, что выше ожидаемого поступления 2018 года на 16,3 млн рублей или 5,1%.

Ожидается, что возрастут поступления и налога по упрощённой системе налогообложения, а также по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности. Прогноз поступления неналоговых доходов составляет на 2019 год 136,2 млн рублей, что на 5,7 млн рублей или на 4,4 % выше оценки ожидаемых поступлений 2018 года.

В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на финансирование социальной сферы – 1 млрд 209 млн рублей (84,4 % от общего объема расходов).

На реализацию муниципальных программ Шелеховского района будет направлено 1 млрд 428 млн рублей или 99,3% от общего объёма расходов районного бюджета. При этом львиная долю расходов – более 1 млрд 48 млн рублей запланирована на реализацию программы «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района». На развитие сферы культуры предусмотрено 98 млн рублей, а физкультуры и спорта – 38 млн рублей.

Расходная часть бюджета Шелеховского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов ориентирована в первую очередь на финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов бюджета, связанных с качественным предоставлением муниципальных услуг, в том числе обеспечение оплаты труда работников в сфере образования и культуры с учётом повышения оплаты труда в 2018 году, а также сохранение в 2019-2021 годах достигнутых в 2018 году соотношений.