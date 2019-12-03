Бюджет ТФОМС Иркутской области на 2020-2022 годы предлагают принять во втором чтении

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), – На заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области 3 декабря рекомендовали принять проект бюджета Территориального фонда медицинского страхования региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов во втором чтении. Напомним, в первом чтении соответствующий законопроект, внесенный губернатором Приангарья, был принят на предыдущей сессии ЗС 20 ноября. Доходы «медицинского» бюджета составят в 2020 году – 45 млрд 494 млн 212,6 тысячи рублей, в 2021 году – 48 млрд 275 млн 622,8 тысячи рублей, в 2022 году – 50 млрд 947 млн 332,7 тысячи рублей. Основную их долю должны составить безвозмездные поступления, к ним добавятся неналоговые доходы. Последние запланированы в объеме 234,5, 260,4 и 285,1 млн на 2020, 2021 и 2022 годы соответственно. Они складываются из прогнозируемых значений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов ОМС и штрафов, неустойки, пени, уплаченных в счет неисполненных обязательств перед фондами. Сумма субвенций ФОМС составит на 2020 год при среднем подушевом нормативе финансирования за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций ФОМС (далее – подушевой норматив) 12 тысяч 699,2 рубля – 44 млрд 447 млн 312,7 тысячи рублей. На 2021 год при подушевом нормативе 13 тысяч 461,6 рубля – 47 млрд 115 млн 719,5 тысячи рублей, на 2022 год при подушевом нормативе 14 тысяч 193 рубля – 49 млрд 675 млн 626 тысяч рублей. Что касается расходов, то на 2020 год они запланированы в размере 45 млрд 494 млн 212,6 тысячи рублей и равны доходам. Таким образом, бюджет является сбалансированным, было отмечено на заседании. На 2021 год расходы бюджета ТФОМС составят 48 млрд 275 млн 622,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные – 28 млн 997,6 тысячи рублей. На 2022 год – 50 млрд 947 млн 332,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные – 63 млн 585,4 тысячи рублей. Из этих сумм около 305 млн рублей предполагается каждый год выделять на финансовое содержание и обеспечение фондом своей деятельности. Остальной объем денежных средств отведен на здравоохранение. Основную часть расходов составит выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования. В 2020 году на это запланировано 44 млрд 153 млн 612,7 тысячи рублей, в 2021 году – 46 млрд 822 млн 219,5 тысячи рублей, в 2022 году – 49 млрд 381 млн 226 тысяч рублей. Расходы, не включенные в стоимость территориальной программы ОМС, планируется направить на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Иркутской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации. Для 2020 года эта сумма составит 812,3 млн рублей, для 2021 года – 870,5 млн, для 2022 года – 923 млн рублей. За счет субвенции ФОМС планируется сохранить в Иркутской области соотношение зарплаты к среднемесячному доходу: по врачам – 200%, по среднему медперсоналу – 100% в соответствии с «майскими» указами президента РФ. Также предполагается увеличить зарплату младшему медицинскому и прочему персоналу с 1 октября. Предусмотрено увеличить и прочие расходы – речь идет о медикаментах, расходных материалах, питании, коммунальных и других услугах – с 1 января на индекс потребительских цен: в 2020 году – на 3%, в 2021 и 2022 годах – на 4%. Также за счет субвенции запланировано финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения, финансовое обеспечение по проводимым в амбулаторных условиях дорогостоящим диагностическим и лабораторным исследованиям, финансовое обеспечение проведения диспансеризации населения и профилактических медицинских осмотров в соответствии с нацпроектом «Здравоохранение». Кроме того, на 2020 год запланирован перевод в 2020 году в базовую программу ОМС методов конформной дистанционной лучевой терапии, расходы на это также заложены в субвенции. Проект закона предлагает сформировать в бюджете ТФОМС средства нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 2,5 млрд рублей. Инициаторами внесения нескольких поправок выступили Контрольно-счетная палата Иркутской области и губернатор региона Сергей Левченко. Речь в них шла о том, чтобы изложить три приложения к законопроекту в новой редакции. Как было пояснено на заседании, поправки вносятся ко второму чтению, так как в третьем внести их не представляется возможным. По итогам заседания депутаты рассмотрели и сформировали таблицу одобренных поправок. На сессии 4 декабря рекомендовано принять проект закона о бюджете ТФОМС Иркутской области на 2020-2022 годы во втором чтении и продолжить работу над ним в третьем чтении, установив предельный срок представления поправок – 6 декабря 2019 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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