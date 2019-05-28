Бизнес-миссия ТПП Восточной Сибири начала работу в Казахстане

Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Организованная ТПП Восточной Сибири бизнес-миссия иркутских производственных предприятий, ориентированных на экспорт пищевой продукции, стартовала в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, мероприятие проходит в рамках 21-й Казахстанской международной выставки INTERFOOD ASTANA 2019 в городе Нур-Султан с 29 по 31 мая. Соорганизатором поездки выступил Центр поддержки экспорта Иркутской области.

В рамках деловой программы первого дня бизнес-миссии участники делегации от Приангарья, среди которых представители ООО «Ангария «Фабрика мороженого», АО «Каравай» и Группы предприятий «Янта», провели презентации своей продукции на коллективном стенде Иркутской области, а также приняли участие в работе Ритейл-Дистрибьютор Центра – специализированной площадки для встреч поставщиков продуктов питания с представителями торговых сетей Казахстана.

– Сотрудничество предприятий Иркутской области и республики Казахстан имеет хорошие перспективы. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что более 50% общего объема товарооборота нашего региона со странами ЕАЭС в прошедшем году пришлось именно на торговлю с Казахстаном, – подчеркнул президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь, комментируя начало работы бизнес-миссии. – Продукция предприятий пищевой промышленности Приангарья традиционно вызывает большой интерес казахстанского бизнеса. Но необходимо учитывать, что Казахстан – это сложившиеся веками традиции торговли с особым менталитетом и национальным колоритом. Поэтому нашим предпринимателям важно правильно провести переговоры и найти новых надежных партнеров.

Президент ТПП Восточной Сибири также рассказал, что следующую торгово-экономическую миссию для малых и средних предприятий региона палата организует в июне в Китай. В программе бизнес-миссии – участие в шестой Российско-Китайской ЭКСПО выставке и деловые встречи с китайскими партнерами в Харбине.