Бизнесмен из Усть-Илимска нелегально нанял шестерых гастарбайтеров

Усть-Илимск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский городской суд на 30 суток запретил индивидуальному предпринимателю привлекать к трудовой деятельности иностранцев за то, что он нелегально нанял шестерых мигрантов.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, бизнесмен заключил договоры на проведение строительных работ с пятью гражданами Узбекистана и одним уроженцем Таджикистана. Однако разрешительные документы на эту деятельность у него отсутствовали, а это является административным правонарушением.

Помимо запрета нанимать иностранцев предпринимателю запретили на тот же срок заключать с ними гражданско-правовые договоры.