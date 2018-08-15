|Экономика / Бизнес
|16.08.2018
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Бизнесмен-рецидивист в Братске снова попался на торговле нелегальным пивом
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Братск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности за незаконную торговлю пивом. Ранее его уже штрафовали за продажу этого алкогольного напитка без документов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, факт повторной продажи пива неизвестного происхождения зафиксировали в мае этого года. Первый раз бизнесмен попался на том же нарушении за три месяца до этого.
Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал братчанина и конфисковал продаваемое пиво.
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