Бизнесменов Иркутской области поздравляют с Днём российского предпринимательства

Иркутская область, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - День российского предпринимательства отмечается 26 мая. Бизнесменов Иркутской области поздравил председатель ЗС региона Сергей Брилка.

Уважаемые земляки – представители предпринимательского сообщества Иркутской области! Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

Активные, энергичные, нацеленные на результат – именно так можно охарактеризовать сегодня представителей бизнес-сообщества. Это люди, которые не просто создали собственное дело и несут ответственность за его развитие и благополучие своих сотрудников, но и, безусловно, являются «локомотивами» развития экономики нашего региона, настоящими новаторами в самых разнообразных сферах.

Трудно переоценить и социальный эффект от деятельности предприятий малого и среднего бизнеса Приангарья. В Иркутской области зарегистрированного несколько десятков тысяч организаций различных форм собственности, которые принимают самое живое и непосредственное участие в жизни муниципальных образований, создают новые рабочие места, реализуют многие благотворительные проекты и решают вопросы благоустройства городов и поселков.

В этой связи большое значение имеет поддержка и развитие регионального предпринимательства. Законодательное собрание Иркутской области в своей работе особое внимание уделяет созданию благоприятной среды для бизнеса – как крупного и среднего, так и малого. В регионе введены и успешно действуют налоговые льготы для промышленных предприятий и налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. Работа над актуальными законопроектами ведется в тесном взаимодействии с предпринимателями, с учетом их мнений и опыта.