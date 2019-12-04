Благодарность Байкальскому банку вручили за поддержку региональной прессы

Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателю Байкальского банка ПАО Сбербанк Александру Абрамкину вручена благодарность губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Глава региона поблагодарил Александра Абрамкина за активную поддержку областного фестиваля «Байкальская пресса», который прошел в Иркутске 28-29 ноября 2019 года и собрал представителей СМИ, работников пресс-служб предприятий и организаций Иркутской области.

Конкурс профессионального мастерства среди журналистов Приангарья проходит уже в 19-й раз. За право победы в 18 номинациях соревновались 260 журналистских работ. Особенностью «Байкальской прессы-2019» стало награждение редакций СМИ и корреспондентов, отличившихся оперативностью и мастерством подачи материалов, посвященных ликвидации ЧС, произошедшей в ряде территорий Иркутской области минувшим летом.

– Летом в Приангарье произошло самое большое наводнение за всю историю области. Журналисты региона работали в непростых условиях, – говорится в благодарственном письме губернатора Сергея Левченко. – Благодаря им был организован оперативный информационный обмен, сотни тысяч жителей области узнавали о том, что происходит в зоне бедствия. Поддержка, оказанная вами профессиональному сообществу, без сомнения, будет отмечена в истории региональной журналистики.

Байкальский банк ПАО Сбербанк на протяжении многих лет является партнером фестиваля «Байкальская пресса», всегда поддерживает талантливых журналистов. В этом году специальным благодарственным дипломом от банка за профессионализм были награждены Елена Герасимова, редактор ИА «Сибирское информационное агентство» и Алексей Пятков, корреспондент программы «Вести. Иркутск (ГТРК Иркутск»).

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Роль СМИ в современной жизни чрезвычайно важна. И пережитая регионом ЧС в Тулуне и Нижнеудинске это еще раз наглядно показала. Журналисты Иркутской области своевременно доносили до населения новости обо всех решениях, в том числе решениях Сбербанка, принятых в целях скорейшей ликвидации последствий наводнения. Банк был рядом с людьми, нами принимались оперативные меры по организации выплат пострадавшим, по отправке детей на отдых к Черному морю, о реструктуризации кредитов тем, кого коснулась ЧС. Мы очень признательны СМИ за совместную работу в этот период.