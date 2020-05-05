Благотворительные акции Сбербанка к 75-летию Победы

Москва, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - К 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк проводит ряд благотворительных акций для ветеранов по сервисам: Пенсионный фонд «Сбербанка», «Сбербанк Страхование жизни» и «Сбербанк Страхование», «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Как сообщает пресс-служба банка, при заключении любого договора индивидуального пенсионного плана с Пенсионным фондом «Сбербанка», он будет сопровождаться перечислением за счет фонда. Аналогичное предложение и у страховых компаний «Сбербанк Страхование жизни» и «Сбербанк Страхование». За каждый договор, заключенный в период с 20 апреля по 10 мая, «Сбербанк» будет делать пожертвования за счет собственных средств страховых компаний. Кроме того, за каждый перевод на платформе «Сбербанк Бизнес Онлайн» в период до 20 мая «Сбербанк» будет перечислять 75 рублей из собственных средств в фонд «Память поколений».

Также, напомним, что Сбербанк удваивает все пожертвования, сделанные на благотворительной платформе в «Сбербанк Вместе» в пользу фонда «Память поколений» для помощи ветеранам.

– Буквально за 2,5 дня на платформе «Сбербанк Вместе» было собрано около 15 миллионов рублей, которые планируется расходовать адресно для ветеранов. Поддержать их прежде всего медицинским обеспечением, приобрести дорогостоящие предметы, которые очень необходимы ветеранам, включая коляски, протезы, слуховые аппараты и так далее. Все эти средства будут адресно направляться ветеранам, – говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Все данные по расходу собранных средств участники проекта смогут отслеживать на сайте фонда «Память поколений».