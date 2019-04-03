Более 1000 кредитных карт для бизнеса эмитировал Байкальский банк Сбербанка

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Обладателем «юбилейной» тысячной кредитной карты «Бизнес без купюр» на территории деятельности Байкальского банка Сбербанка стала Валентина Крупенько. Предприниматель ведет бизнес в сфере розничной торговли кормами для домашних животных, а также владеет ветеринарной аптекой. Об этом сообщает пресс-служба банка.

– На рынке розничной торговли кормами для животных я работаю уже более 10 лет. В последнее время активно пользуюсь услугами Сбербанка для ведения бизнеса, осваиваю дистанционные сервисы банка, поскольку это очень удобно и экономит время. Новость о том, что я стала держателем тысячной карты, была для меня совершенной неожиданностью, – говорит Валентина Крупенько.

Кредитная карта Сбербанка предназначена для предпринимателей сегмента малый и микробизнес и позволяет воспользоваться кредитными средствами банка без выплаты процентов в рамках установленного лимита и льготного периода.

– Данная карта для бизнеса – это относительно новый продукт для банка. Однако практически сразу ею заинтересовались наши клиенты. Необходимо отметить, что большинство предпринимателей активно пользуются картой. Уже сейчас мы видим операции по более чем 70 процентов эмитированных нами кредитных бизнес-карт, и объем транзакций растет каждый месяц. Ожидаем, что рост портфеля по Байкальскому банку в ближайшие дни увеличится до 1 млрд. рублей. Это очень хороший показатель, который говорит о востребованности продукта. Мы рады такому результату, – отмечает начальник отдела организации продаж клиентам малого бизнеса Байкальского банка Сбербанка Ольга Донская.

Нельзя не отметить, что кредитная карта Сбербанка также уникальна тем, что имеет партнерскую программу. В рамках партнерских соглашений держатель карты получает преимущество в виде увеличенного срока беспроцентной рассрочки при расчетах за покупки у партнера – льготный период со стандартных 50 дней увеличивается до 60 или более дней в зависимости от соглашения банка и компании-партнера.

Только в Иркутской области партнерами Сбербанка по кредитной карте для бизнеса являются такие компании как Фенстер (изготовление пластиковых окон), Финестра (строительные и отделочные материалы), КанцЛидер (канцелярские товары), Гурман (продукты питания), Кровельный сервис (продажа кровли), Комбинат «Братскжелезобетон» (бетон, раствор и инертные материалы), Восток (оптовая торговля строительными материалами) – льготный период для них установлен на уровне 60 дней, компания АСФ (автоматизация бизнес-процессов) – льготный период 110 дней. В этом году перечень партнеров также пополнили Ал-Юр (ГК Формат, канцелярские товары) и Юпитер (кондитерские изделия и другие продукты), Сити-Арт (мебельная фурнитура), Фабрика Бетонов. Льготный период при расчетах кредитной картой Сбербанка в рамках данных партнерских программ установлен на период 60 дней.

– Кредитной картой предприниматель может оплачивать необходимые товары и услуги здесь и сейчас, не отвлекая деньги из оборота. Срок гашения достаточно комфортный, в том числе с учетом грейс-периодов по компаниям-партнерам. На данный момент партнерские договоры заключены банком с компаниями, работающими в сфере торговли строительными материалами, продуктами питания, канцелярией, и этот перечень продолжает расширяться, – отмечает директор управления транзакционного бизнеса Байкальского банка Сбербанка Никита Золотарев.

Получить кредитную карту можно по заявке клиента, либо по предодобренному предложению банка. Процесс принятия решения по выдачи – один-два дня, по предодобренному предложению банка – несколько часов.