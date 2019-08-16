Москва, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 200 ресторанных сетей в 53 странах мира перешли на r_keeper от Foodplex (входит в экосистему Сбербанка) для решения ежедневных задач по кассовому и складскому учету, работе в зале и на кухне, управлению бизнесом и аналитике.

За прошлый год программное обеспечение r_keeper подключили более 6000 заведений из России и СНГ, включая 1500 ресторанов в Москве, сообщает пресс-служба Сбербанка. А к середине 2019 года количество ресторанов, подключивших систему автоматизации r_keeper, уже превысило 60 тысяч.

После России наибольшее количество объектов, работающих с r_keeper, находится в Казахстане и Украине. Также лидерами роста в 2019 году стали Вьетнам, Латвия и Литва. Так, во Вьетнаме за этот год на r_keeper уже перешли более 250 заведений, в том числе сеть Golden Gate – крупнейший ресторанный холдинг Вьетнама.

Программное обеспечение r_keeper – разработка компании UCS, которая входит в состав объединенной компании Foodplex. Программа состоит из модулей, интегрированных в единую экосистему продуктов UCS. Например, модули для официантов и менеджеров позволяют отказаться от бумажных блокнотов при приеме заказа и эффективно контролировать работу официантов в зале с помощью мобильного приложения; система Kitchen Display System информирует поваров о заказанных блюдах и оптимизирует производство; программа складского учета StoreHouse_5 помогает правильно организовать закупки, управлять себестоимостью и контролировать работу персонала. Пользователи выбирают модули, необходимые для бизнеса, и могут использовать r_keeper в составе решений по автоматизации не только ресторанов, но и гостиниц, фитнес-клубов и спортивных объектов.

Освоение новых рынков компанией UCS идет интенсивно, открытие офисов в Финляндии и Франции в 2019 году позволило заведениям в этих странах также начать работать с r_keeper. Важную роль в успехе кассовой системы r_keeper играет обширная дилерская сеть, которая насчитывает более 250 компаний-партнеров в России и за рубежом.

R_keeper используют заведения в России, Австрии, Великобритании, Венгрии, Испании, Польше, Чехии, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, а также в странах дальнего зарубежья: Вьетнаме, Тунисе, Лаосе, Мьянме и других.