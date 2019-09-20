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Экономика / Бизнес
20.09.2019

Более 300 ветеранов получили бесплатные путевки на социально-культурные объекты АНХК

Ангарск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В сентябре Ангарская нефтехимическая компания предоставила ветеранам более 300 бесплатных путевок на корпоративные базы отдыха, сообщает пресс-служба АНХК.

Более 150 пенсионеров отдохнуло на базе отдыха «Утулик» вблизи Байкала. Еще 160 человек посетили базу отдыха «Ангара», расположенную на границе Прибайкальского парка Иркутской области недалеко от Листвянки.

Во время заездов для ветеранов было предусмотрено трехразовое питание, проживание в комфортабельных корпусах, а также насыщенная культурная, развлекательная и спортивная программы. Для них были организованы спортивные игры и эстафеты, караоке, танцевальные вечера, работал закрытый бассейн, прокат катамаранов и спортинвентаря.

Насыщенный отдых в живописных уголках сибирского региона подарил пенсионерам массу незабываемых впечатлений и эмоций.

Забота о ветеранах – одно из ключевых направлений социальной политики АО «АНХК».

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