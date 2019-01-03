Более шести тысяч объектов защиты от пожаров проверят надзорные органы в 2019 году

Иркутская область, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В план проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения требований пожарной безопасности на 2019 год включены 6146 объектов защиты.

Как сообщает перс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 1113 из них – объекты, которыми распоряжаются субъекты малого предпринимательства. Проверки объектов такой категории – необходимая мера для предотвращения пожаров. Участившиеся пожары на объектах малого и среднего бизнеса по всей стране в 2018 году послужили причиной принятия поправок в действующем законодательстве в части проведения проверок. Таким образом, органы государственного пожарного надзора перешли на рискориентированную модель работы.

– При осуществлении деятельности мы ориентируемся на профилактическую работу. Главная цель – повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения, снижение рисков потерь от пожаров, предупреждение гибели и травматизма на них. Проверки объектов предпринимательства в прошлом году показали, что собственники не уделяют должного внимания противопожарному состоянию своего имущества, создавая тем самым угрозу для жизни людей. План проверок на текущий год сформирован в соответствии с законодательством, что позволит обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства, – говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору полковник внутренней службы Виктор Пашков.