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Экономика / Бизнес
13.08.2018

Больше 12 тысяч жителей Иркутской области к концу июля числились безработными

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к концу июля имели статус безработного 12 тысяч 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Всего на учёте в службе занятости населения Иркутской области состояли 17,7 тысяч человек, не занятых трудовой деятельностью.

К слову, по данным Иркутскстата, в июне 2018 года средняя зарплата в регионе составляла 43 тысячи 641 рубль. По сравнению с предыдущим месяцем, она снизилась на 2,4%, а по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8,8%.

В целом по России средняя заработная плата в мае 2018 года составила 44 тысячи 76 рублей. Оплата труда в Иркутской области была на 659 рублей выше российского уровня.

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