Больше 25 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса Приангарья могут получить субсидии от федерации

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Больше 25 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса Иркутской области могут получить субсидии из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба УФНС региона.

С мая организации и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, могут подать заявление на получение бюджетной субсидии. Цель выплаты – частичная компенсация затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле-мае 2020 года. Ее размер рассчитывается в зависимости от количества работников в марте этого года: МРОТ (12 тысяч 130 рублей), умноженный на число работников организации или индивидуального предпринимателя, включая самого предпринимателя.

При этом для получения субсидии должны быть соблюдены следующие условия: организация не находится в процессе ликвидации, не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая три тысячи рублей на 01.03.2020, количество работников составляет не менее 90% от численности марта 2020 года.

Заявление по форме согласно приложению №2 к постановлению правительства РФ от 24.04.2020 №576 (КНД 1150102) подается в период с 1 мая по 1 июля 2020 года, в мае – за апрель, в июне – за май или сразу за два месяца. Обязательно указать: ИНН, КПП (для организации), ФИО (для предпринимателя), номер счета (реквизиты банка), код месяца, за который запрашивается субсидия (04 – апрель, 05 – май, 0405 – апрель-май). Направить заявление можно по телекоммуникационным каналам связи, через «Личный кабинет» юридического лица или индивидуального предпринимателя или почтовым отправлением.

Предоставление субсидии осуществляется на основании Сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М), поданных в органы ПФР за апрель и май 2020 года (для ускорения рассмотрения заявления рекомендуется сдавать досрочно). Налоговая служба после проверки информации, указанной в заявлении, в сроки, установленные постановлением №576, сообщит налогоплательщику о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии. Информация о ходе рассмотрения доступна на сайте ФНС России www.nalog.ru. Федеральное казначейство осуществляет перевод средств только на расчетный счет заявителя. При искажении налогоплательщиком данных отчетности индивидуального (персонифицированного) учета субсидия подлежит возврату в бюджет.

Ранее Телеинформ подготовил опрос, чтобы узнать, как предприниматели Иркутской области отреагировали на предлагаемые правительством субсидии.