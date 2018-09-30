Браконьера из Байкальска поймали с поличным – он наловил 40 хвостов омуля

Байкальск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Браконьера из Байкальска задержали на озере Байкал. Он незаконно добыл 40 штук омуля, запрещенного к вылову.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД, у задержанного изъяли рыбу и орудия лова. Общий ущерб, причиненный незаконными действиями браконьера, составил более 10 тысяч рублей.

Напомним, с 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Приказом Минсельхоза России от 29 августа 2017 года внесены изменения в правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна. Изменения устанавливают ограничения на вылов омуля с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.

Незаконный вылов омуля влечет уголовную ответственность по статье 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

Между тем, напомним, браконьеров с уловом байкальского омуля задерживают регулярно. Чаще всего это происходит на КПП «Рубеж» в Слюдянке. Например, в сентябре там задержали машину, груженную более чем 300 кг рыбы, которую везли в Иркутск из Бурятии. В том же месяце на федеральной трассе остановили еще один автомобиль, перевозивший свыше 200 кг байкальского омуля.