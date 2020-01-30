Братск оказался третьим по приросту доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка

Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива банка по анализу и обработке больших данных) проанализировал развитие безналичных платежей в России. В четвертом квартале 2019 года более половины товаров и услуг в нашей стране впервые были оплачены безналично, сообщает пресс-служба банка. Доля таких расчетов составила 50,4% от общих расходов граждан. Это на 4,5 п.п. выше, чем в четвертом квартале 2018-го. По прогнозу аналитиков «СберДанных», в 2020 году порог в 50% также будет преодолен. Такие оценки подтверждаются и статистикой Банка России. Расчеты на основании данных ЦБ за девять месяцев 2019 года дают оценку в 48,6%. Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы (р2р), то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8%. В регионах отметка в 50% сегодня уже не выдающееся достижение: в четвертом квартале 2019 года этот уровень преодолен в 36 регионах, а в Мурманской области «взята» новая высота – 60,2%. По итогам четвертого квартала Иркутская область показала 23-й результат в стране – 52,9% безналичных платежей. Годовой прирост составил 4,6 п.п. Это выше, чем в среднем по России (4,5 п.п.). По всей вероятности, в следующем году оплата картой станет предпочтительным способом расчетов на большей части территории страны. Состав топ-10 регионов не претерпел никаких изменений по сравнению с третьим кварталом 2019 года и по итогам года. Лидером по приросту доли «безнала» оказался Чукотский АО с показателем 7,7 п.п. по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. (Чукотка входит в топ-10 самых «безналичных» регионов). Второе место по приросту доли – у Якутии (+7,6 п.п. год к году). Однако подавляющее большинство территорий с быстрыми темпами роста еще не являются лидерами по уровню проникновения. Это считается признаком продолжающегося быстрого и повсеместного роста использования «карточных» расчетов в России. В крупнейших городах проникновение ожидается более значительное, чем в самих регионах. В Сыктывкаре, Петрозаводске, Апатитах, Ухте и Северодвинске уже более 60% покупок оплачиваются без участия наличных. По итогам всего 2019 года жители этих населенных пунктов в среднем отдают предпочтение расчетам по карте: показатели составили 50,2% и 51,3% за весь год и за четвертый квартал соответственно. При этом Москва (53,7%) и Санкт-Петербург (54,6%) пока не дотягивают до списка лидеров и занимают соответственно 30-е и 19-е места в рейтинге самых «безналичных» городов страны. Братск оказался третьим по приросту доли карточных платежей в рейтинге Сбербанка «Самые «безналичные» города России», прибавив 7,5 п.п. за год. В четвертом квартале 2019 года картой оплачивали 55,7% покупок. Иркутск находится на 31-й строке с долей безналичных платежей в 54,3%. В четвертом квартале он даже обогнал Москву, чей показатель равен 54,2%. Годовой прирост «безнала» столицы региона составил 3,3 п.п. В Усть-Илимске (у него 51-е место в рейтинге) доля безналичного торгового оборота составила 54%, Рост год к году здесь составил 5,3 п.п. В рейтинг также вошли Усолье-Сибирское, оно на 80-м месте. В этом году город преодолел планку в 50% по доле безналичных платежей: в четвертом квартале 51,9% покупок жители оплачивали по картам. Прирост за год составил 4,3 п.п. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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