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Экономика / Бизнес
07.09.2018

Братский экономический форум в этом году примет 287 делегатов от 126 организаций

Братск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершен прием заявок на участие в Братском экономическом форуме-2018. Всего заявились 126 организаций и 287 делегатов.

Напомним, форум стартует 20 сентября. Его площадка примет 14 муниципалитетов Иркутской области и 112 организаций и учреждений. Это на несколько десятков больше, чем в прошлом году. Среди участников – бизнесмены Братска и Иркутской области, Мурманска, Москвы и Московской области. Гостями форума из других регионов России станут 40 компаний и более 120 человек участников.

– В этом году форум подтвердил статус межрегионального, выросло количество муниципалитетов, компаний-участников и представляющих их делегатов. Выставочная часть будет богата представителями промышленного сектора, в том числе из других регионов. Форум растет, это определенно говорит о его востребованности как у предпринимателей нашего города, так и у наших гостей, – рассказал заместитель председателя комитета экономического развития администрации Братска Александр Яковлев.

Регистрация на участие в форуме с 7 сентября закрыта. Однако посетить деловую программу может любой желающий. Для этого необходимо пройти упрощенную регистрацию на официальном сайте форума. Вход на все дискуссионные и лекционные площадки будет свободным.

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