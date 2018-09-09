Братский Парк металлургов накрыло «Зелёной волной»

Братск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Зеленая волна» накрыла Парк металлургов в Братске. 7 сентября там состоялся субботник. Так стартовала уже традиционная экологическая акция РУСАЛа. Кроме того, сотрудники БрАЗа присоединились к масштабной экологической акции «360».

Принять участие в масштабной экологической акции «360» металлурги решили по приглашению городской администрации. В этом году для уборки выбрали прибрежную полосу Курчатовского залива в яхт-клубе, сообщает БСТ .

Сергей Сковпин, председатель профкома БрАЗа ОК РУСАЛ: «Объявлено городское мероприятие. Мы ежегодно принимаем в нем участие, наводим порядок. Ранее мы делали это на отведенной территории, в рамках всего города, но, поскольку у нас есть своя территория, в этом году мы решили навести порядок именно здесь. Потому что это уже одно из излюбленных мест для отдыха горожан, они сюда приезжают, отдыхают. Здесь, конечно же, необходимо наводить и поддерживать порядок».

И сегодня стартовала экологическая акция РУСАЛа «Зеленая волна». Уже не первый год металлурги, вооружившись граблями, перчатками и пакетами для мусора, устраивают субботник. На этот раз было решено навести порядок в Парке металлургов.

Мария Есина, председатель молодежного совета БрАЗа ОК РУСАЛ: «Территория Парка металлургов – это та территория, на которой мы проводим уборку в несколько сезонов года, это осенний и весенний период. В этом году мы опять с ребятами вышли в парк для того, чтобы навести порядок».

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ: «Мы готовим Парк металлургов к зиме. Традиционно, РУСАЛ является не только ответственным налогоплательщиком и работодателем, но и еще активным участникам всех общегородских экологических акций, которые проходят в городе. Парк мы поддерживаем и будем поддерживать, содержать его в чистоте для того, чтобы он радовал горожан».

В уборке приняли участие более 100 человек – это сотрудники завода и волонтеры из металлургического колледжа. Следом начнется второй этап «Зеленой волны» РУСАЛа. Победители одноименного грантового конкурса приступят к посадке деревьев на территории города.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ