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Экономика / Бизнес
03.09.2018

«Братский завод ферросплавов» вновь пытаются обанкротить

Братск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иск о признании «Братского завода ферросплавов» подало ООО «Дортранс» из Комсомольска-на-Амуре.

Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Иркутской области. Напомним, «Братский завод ферросплавов» входит в группу Мечел. В этом году его не первый раз пытаются признать банкротом – в апреле с аналогичным иском в суд обращалось ООО «ДВМ-Байкал» из Иркутска.

Также в течение последнего полугода против «Братского завода ферросплавов» в Арбитражный суд Иркутской области был подан 21 иск от различных предприятий и организаций о взыскании различных сумм долга.

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