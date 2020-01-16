Братский завод ферросплавов запланировал мероприятия для снижения выброса вредных веществ

Братск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский завод ферросплавов (входит в Группу «Мечел») подписал четырехстороннее соглашение о взаимодействии в области экологии. В рамках документа завод до 2024 года реализует природоохранные мероприятия для снижения выбросов.

Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова, и.о. министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков и управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.

Как сообщает пресс-служба предприятия, оно взяло на себя обязательства по модернизации системы газоотведения на трех рудотермических печах. Переоборудование позволит вовлечь в общую газоходную систему леточные газы, образующиеся при выходе металла из печей. Проект послужит продолжением тех природоохранных мероприятий, которые завод реализовал ранее. В частности, в течение 2003-2010 годов все печи БЗФ были оснащены современными высокоэффективными газоочистными установками с рукавными фильтрами.

– Реализация проекта позволит снизить выброс взвешенных веществ в атмосферный воздух до 20%. Мы будем продолжать двигаться в направлении экологической модернизации, применяя наилучшие доступные технологии для уменьшения воздействия на окружающую среду, – отметил управляющий директор Братского завода ферросплавов Сергей Соколов.