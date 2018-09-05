БрАЗ и филиал «РУС-Инжиниринг» обмениваются опытом и набирают стажеров

Братск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский алюминиевый завод и филиал компании «РУС-Инжиниринг» обмениваются опытом. Перекрестные стажировки на промплощадке практикуют недавно. Кроме того, на предприятиях обучают стажеров с возможностью последующего трудоустройства.

Начать карьеру в одной из крупнейших российских компаний – такая возможность есть у стажеров по программе «Новое поколение», сообщает ТРК «Братск» . Она действует не только на БрАЗе, но и в местном филиале компании «РУС-Инжиниринг». Освоить азы профессии помогает производственная практика. Лучшие стажеры впоследствии будут трудоустроены.

Олег Горохов, начальник цеха автоматизации филиала ООО "РУС-Инжиниринг" в Братске:

«Цель программы "Новое поколение"- омоложение и обновление кадрового состава предприятия. Для молодого стажера назначается профессиональный наставник, который любит и умеет работать с людьми. О качестве работы наставника говорит успешная адаптация нового сотрудника на производстве».

На промплощадке активно развивают и опытных сотрудников. БрАЗ и «РУС-Инжиниринг» обмениваются персоналом для перекрестных стажировок. Так, Борис Петухов повысил свою квалификацию, пройдя стажировку в РИКе по специальности начальник цеха капитального ремонта.

Борис Петухов, менеджер отдела планирования электролизного производства БрАЗа ОК РУСАЛ:

«Стажировка полезна для того, чтобы понять проблемы организационные и прочие, которые возникают унаших коллег из "РУС-Инжиниринга" . И при дальнейшем планировании работ это помогает учитывать большее количество факторов, которые могут повлиять на конечный результат».

Подобная практика есть не только на Братской промплощадке, но и на других предприятиях РУСАЛа. Это помогает увидеть коллегам проблемы и пути решения со стороны и оптимизировать процессы на производстве.