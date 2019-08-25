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Экономика / Бизнес
26.08.2019

БрАЗ опровергает слухи о наращивании мощностей

Братск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Действительно ли БрАЗ планирует нарастить мощности и построить недалеко от города полигоны для захоронения отходов производства? Тревожные слухи наполняют социальные сети. На Братском алюминиевом заводе опровергли эту информацию и показали, как идет реализация программы «Чистый воздух».

Как сообщает БСТ, на БрАЗе планомерно уменьшает объемы отходов производства и активно реализуют федеральную программу «Чистый воздух».

Металлурги внедряют технологию «ЭкоСодерберг» в корпусах электролиза. На площадке подрядчика четкая организация: каждый сектор изготавливает свои детали для системы автоматической подачи сырья.

Затем металлоконструкции собираются воедино и монтируются в корпусах. Такой порядок позволяет значительно ускорить процесс работы. Оборудование будет готово для двух корпусов уже к ноябрю 2019 года.

Дмитрий Мараканов, руководитель Братского филиала компании «Инжиниринг Строительство Обслуживание»:

– Этот участок был создан в начале января 2019 года. Эффективность его позволяет производить монтаж оборудования за 4 месяца один корпус. Соответственно, позволяет нам уложиться в сроки монтажа и выполнить экологическую программу Братского алюминиевого завода».

Здесь и монтируется одна из важнейших составляющих оборудования экологического электролизера – система автоматической подачи сырья, то есть глинозема.

Собственная разработка Инженерно-технологического центра РУСАЛа практически исключает потери фторсодержащего сырья, конструкция получается максимально герметичная.

Система значительно позволяет снизить экологическую нагрузку в корпусах элеткролиза в сравнении с традиционными технологиями. Кроме того, на заводе ускоряют темпы строительства газоочисток.

Андрей Толстокоров, директор по реализации инвестмероприятий ООО «РУСАЛ ИТЦ»:

– Компанией инвестировано около 2 млрд рублей на экологическую модернизацию завода. На текущий момент все идет по графику. Освоено уже более 1 млрд 350 млн рублей. Подходит к завершению строительство двух газоочисток 71 и 72. Завершается модернизация газоочистки №122, уже идут пуско-наладочные работы. Начата глубокая модернизация газоочистки №41. И замена первого из четырех электрофильтров на анодном производстве.

К концу 2024 года на заводе заработают 15 новых газоочисток. 4 из них будут модернизированы по последним доступным технологиям. При этом на треть будут снижены объемы вредных выбросов в атмосферу.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа:

– Очень много лживой информации по поводу того, что завод строит новые полигоны для размещения токсичных отходов, что завод планирует к запуску новый цех электролиза. Я официально заявляю всем братчанам: мы не планируем ввод новых мощностей, размещение токсичных отходов и организацию новых полигонов. Мы просим правоохранительные органы разобраться со сложившейся ситуацией, с намеренным распространением ложных слухов и дестабилизацией социальной обстановки в Братске.

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