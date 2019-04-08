БрАЗ перевыполнил программу экологической модернизации

Братск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Управляющий директор БрАЗа отчитался о выполнении заводом природоохранных мероприятий за минувший год. Доклад «главного металлурга» заслушали парламентарии и представители городской администрации на заседании постоянной депутатской комиссии по экологии.

Евгений Зенкин рассказал о плановом снижении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу путем реализации ряда экологических мероприятий – это новые газоочистные установки, внедрение технологии «ЭкоСодерберг», ввод в эксплуатацию новой обрабатывающей техники.

Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа компании РУСАЛ:

«Мы уже не раз говорили о том, что технология «ЭкоСодерберг» включена в качестве наилучшей доступной технологии при производстве алюминия. На эту технологию перевели 135 электролизеров. В плане у нас – 131 электролизер в этом году. В соответствии с планом на заводе остается замена электрофильтров и строительство сухих газоочистных установок, которые обеспечат улавливание фтористых соединений более, чем на 99%».

На природоохранные мероприятия прошлого года планировалось выделить 1 миллиард 300 миллионов рублей, по факту РУСАЛ вложил больше – 1 миллиард 600 миллионов. В этом году на экологическую модернизацию металлурги готовы направить еще более внушительную сумму – свыше 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает БСТ .