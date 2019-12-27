Бригаду черных лесорубов задержали полицейские в Ольхонском районе

Ольхонский район, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе сотрудниками уголовного розыска отдела полиции МО МВД России «Эхирит-Булагатский» пресечена деятельность группы лесорубов, подозреваемых в незаконной добыче древесины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлены и задержаны трое мужчин, предположительно действовавших недалеко от деревни Куртун. По версии сыщиков, подозреваемые уроженцы Иркутского района и Читинской области в возрасте от 30 до 38 лет реализовали 24 кубометра древесины. По предварительной оценке, действиями группы лесному фонду нанесен ущерб на сумму свыше 380 тысяч рублей.

На одной из недействующих пилорам, ранее принадлежавшей одному из фигурантов, обнаружена и изъята тяжелая автомобильная техника и бензопила, предположительно применявшиеся для незаконной добычи леса, а также остатки пиломатериала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал сбыта похищенной древесины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере»).