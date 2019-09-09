БЗФ подтвердил уровень контроля качества продукции

Братск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба контроля качества Братского завода ферросплавов (входит в Группу «Мечел») успешно прошла экспертную оценку Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Завод получил сертификат, который подтверждает, что лаборатория БЗФ соблюдает все необходимые условия для правильности измерений химического состава ферросилиция марок ФС65 и ФС75. Продукция завода – ферросилиций – применяется при выплавке металла на сталеплавильных заводах и поставляется как российским предприятиям, так и за рубеж.

– Спрос на ферросплавы нашего производства стабильно растет, и мы должны поддерживать этот интерес высоким качеством продукции. Сертификат подтвердил, что наша лаборатория гарантирует клиентам правильную оценку всех качественных характеристик поставляемой продукции, – прокомментировал управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.

Недавно в заводской лаборатории запущен в работу спектрометр Shimadzu (производство Япония), на котором проводится химический анализ основных элементов ферросилиция согласно международным и российским стандартам.

Заключение Федерального агентства выдано на 3 года.