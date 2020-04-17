Cбербанк запустил услугу открытия счета эскроу клиентам на дому

Москва, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк предоставляет своим клиентам уникальную возможность: открыть счет эскроу, не выходя из дома.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, сервис доступен как клиентам банка, так и тем покупателям недвижимости, которые не являются действующими клиентами Сбербанка.

– Мы реализовали эту услугу, чтобы текущие обстоятельства не повлияли на планы наших граждан по приобретению недвижимости. Для оказания этой услуги сотрудники банка, оснащенные специальными средствами защиты и соблюдающие все санитарные нормы, доставляют клиенту на дом договор для подписания. Подчеркиваем, что новая услуга абсолютно бесплатна для клиентов и доступна в 93 городах РФ, – комментирует старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко. – Сегодня в Сбербанке открыто около 50 тысяч счетов эскроу на общую сумму более 137 млрд рублей. Надеемся, что наше новое решение поможет продолжению бесперебойной работы отрасли девелопмент жилья в сложившейся ситуации».

Услугу открытия счета эскроу без посещения офиса банка клиенту предлагает застройщик при заключении договора долевого участия. После получения согласия от клиента на такой формат работы застройщик сообщает в банк о необходимости оформления договора счета эскроу клиенту на дому.

Счет будет открыт в день подписания договора на открытие счета эскроу. Пополнить счет можно любым удобным способом: наличными, перечислением с вклада, переводом из другого банка, в мобильном приложении.