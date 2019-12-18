Частично ограничат продажу алкоголя в Иркутске на новогодние праздники

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и радиусе 100 метров от них, будет частично ограничена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, места и время ограничения продажи спиртных напитков определено согласно утвержденному администрацией плану проведения массовых мероприятий. Наибольшее число ограничений относится к местам торговли в границах сквера имени Кирова. Здесь запрет на продажу алкоголя будет действовать 21 декабря – в день открытия резиденции Деда Мороза и главной елки города – с 13.00 до 19.00. 22 декабря с 12:00 до 14:00, когда на центральной площади города пройдет фестиваль новогодних елок. Также ограничение будет действовать с 23 по 30 декабря 2019 года и с 1 по 7 января 2020 года с 18:00 до 20:00 – во время проведения игровых программ для детей и взрослых. Также алкоголь будет запрещен к продаже в районе сквера Кирова в новогоднюю ночь и в день Рождества. Кроме того, ограничение на продажу алкогольной продукции коснется ряда торговых объектов в микрорайонах Иркутска, где открываются главные елки округов. В частности, 20 декабря – с 16:00 до 18:00 в районе рощи «Звездочка» в Свердловском округе, 24 декабря с 18:00 до 20:00 по улице Урицкого в Правобережном округе, 27 декабря с 17:00 до 19:00 на бульваре Постышева в Октябрьском округе и 31 декабря с 18:00 до 19:00 в радиусе 100 метров от площади у бассейна «Кристалл» в Ленинском округе. Также 22 декабря продажа алкоголя будет запрещена с 12.00 до 14.00 на заливе Якоби, где в этом время пройдет открытие зимнего сезона. И в этот же день с 17.00 до 19.00 – на острове Конный во время открытия катка. С полным перечнем праздничных мероприятий и местом их проведения можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления города Иркутска по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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