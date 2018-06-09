Частное кредитование: новые возможности

Варианты помощи в кредитовании включают в себя частные ссуды, содействие в получении займа (в том числе, когда кредитная история клиента испорчена), займы под расписку и другие. География предложений охватывает крупные города России.

Как отмечают занятые в сфере частного кредитования специалисты, одной из наиболее распространённых услуг на сегодняшний день являются займы под расписку. Их общая схема стара как мир.

Расписка представляет собой классический документ, подтверждающий факт заключения сделки. Инвесторами в данном случае выступают частные лица и микрофинансовые организации. Договор определяет сумму, сроки и прочие условия сделки.

Займы под расписку пользуются спросом при испорченных кредитных историй, при неофициальном трудоустройстве и в других обстоятельствах, когда получение ссуды в банке затруднено или вовсе невозможно.

Как правило, частные займы дороже банковских продуктов. Это объясняется высокими рисками заимодавца, поскольку он не исследует платёжеспособность и благонадёжность клиента. При этом кредитор всегда может прибегнуть к проверенным методам взимания долга, обратившись в коллекторское агентство.

Дороговизна частной ссуды, с точки зрения клиента, компенсируется высокой скоростью получения (обычно деньги начисляются на карту, реже выдаются наличными). Плюсом является и минимальное количество документов, необходимых для получения ссуды. Кроме того, зачастую это один из немногих доступных способов кредитования. Как утверждают специалисты, процент отказов по заявкам крайне мал.

Займы под расписку обычно не подразумевают крупных сумм. Классический случай – «перехватить» 10-15 тысяч до зарплаты, не прибегая к сложным процедурам оформления банковского займа. Относительно высокие проценты по кредиту смягчаются их небольшим денежным выражением.

Однако случаются и крупные сделки, например, под залог. Оценка и страхование заложенного имущества при такой сделке не производится, стоимость определяется «на глазок» и всегда не в пользу клиента, но это же обстоятельство ускоряет процесс получения денег заёмщиком.

Следует подчеркнуть, что частное кредитование связано с огромными рисками. Есть ли смысл использовать частную ссуду, каждый решает для себя сам.