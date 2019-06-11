Через 60 лет в Сибири будут расти апельсины

СФО, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Несмотря на то что многие специалисты сомневаются в теории глобального потепления, все ученые уже согласны с утверждением, что климат на нашей планете сильно меняется. В частности, в Арктике становится заметно теплее.

Ближайшие десятилетия превратят огромные области Сибири в настоящий сельскохозяйственный рай, пишут argumenti.ru .

Ученые из Красноярска и Национального института аэрокосмических исследований США смогли определить, насколько больше сибирской земли станет пригодной для деятельности человека. Сейчас эти территории занимает вечная мерзлота. Полученные данные говорят о том, что в результате потепления средние январские температуры в Сибири к 2080 году максимально могут увеличиться на 9°С. А средняя температура июля может вырасти на 6°С. Этого вполне достаточно, чтобы в южных частях региона могли расти различные цитрусовые, к примеру апельсины.

Однако при умеренном изменении климата показатели будут ниже: плюс 3,4°С в январе и плюс 1,9°С в июле. Для апельсинов этого будет недостаточно, но для взрывного развития сельского хозяйства вполне хватит. Через 60 лет область вечной мерзлоты в Сибири сократится с 65 до 40%. В результате даже в случае умеренного изменения климата произойдет пятикратное увеличение потенциала, пригодного для использования человеком.