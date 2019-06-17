Через инвестпроекты в Иркутской области создали более 1,2 тысячи новых рабочих мест

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2018 году за счёт реализации крупных инвестиционных проектов создали более 1,2 тысячи новых рабочих мест. Об этом 17 июня на комитете по бюджету Заксобрания, представляя отчёте о результатах деятельности правительства Иркутской области, рассказал зампред правительства Антон Логашов.

В 2018 году продолжалась реализация таких масштабных инвестиционных проектов, как освоение нефтегазоконденсатных месторождений в Усть-Кутском и Катангском районах, увеличение производства на месторождении «Вернинское», эксплуатация золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Верхний Угахан». Также в прошлом году проводили модернизацию производства группы «Илим», реализовывался инвестиционный проект Иркутского авиационного завода, а также проект компании «МедТехСервис» по созданию производства тест-полосок и глюкометров. Многие из этих проектов находятся на завершающей стадии.

Кстати, в целом объём промышленного производства по итогам 2018 года составил 99,4%. Антон Логашов пояснил, что снижение связано с тем, что деятельность одного из основных игроков обрабатывающего сектора – Иркутского авиазавода – в 2018 году сместилась в сторону гособоронзаказа, доходность по которому меньше, чем по экспортным контрактам.

При этом объём инвестиций в машиностроительном комплексе вырос в семь раз. В остальных отраслях обрабатывающей промышленности наблюдается рост производства: обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – на 7,6%, производство бумаги и бумажных изделий – на 3,4%, производство напитков – на 3%), производство химических веществ и химических продуктов – на 1,2%, производство пищевых продуктов – на 0,9%.

Также зампред правительства напомнил, что объём инвестиций в основной капитал в 2018 году составили 316,4 млрд рублей – это на 7,9% больше, чем в 2017 году, что обеспечило Иркутской области второе место по СФО по этому показателю.