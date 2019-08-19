Через Иркутскую область везли 20 тонн рыбы без документов

Слюдянский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе задержали фуру, перевозившую 20 тонн рыбы без сопроводительных документов.

Как сообщает пресс-служба регуправления Россельхознадзора, 16 августа во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке госинспектор ведомства совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта обнаружил нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.

Из Владивостока в Воронеж перевозили 20 тонн минтая без ветеринарных сопроводительных документов. В этом случае допущено нарушение требований «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов».

Владелец груза привлечен к административной ответственности в виде штрафа.