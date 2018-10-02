|Экономика / Бизнес
|03.10.2018
|
|
Через Слюдянку из Бурятии пытались провезти крупную партию молока без документов
|
Слюдянка, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Из Кабанского района Бурятии в Иркутск пытались провезти почти 7 тысяч кг молока без ветеринарных документов. Груз задержали на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке.
Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Иркутской области, молоко везли из села Колесово.
За нарушение правил перевозки такого груза, его владельца оштрафовали.
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram