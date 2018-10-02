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Экономика / Бизнес
03.10.2018

Через Слюдянку из Бурятии пытались провезти крупную партию молока без документов

Слюдянка, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Из Кабанского района Бурятии в Иркутск пытались провезти почти 7 тысяч кг молока без ветеринарных документов. Груз задержали на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Иркутской области, молоко везли из села Колесово.

За нарушение правил перевозки такого груза, его владельца оштрафовали.

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