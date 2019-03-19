|Экономика / Бизнес
|20.03.2019
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Через Слюдянку пытались нелегально провезти 400 килограммов шкурок ондатры
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Слюдянка, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Через Слюдянку пытались нелегально провезти более 400 кг шкурок ондатры.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, их инспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД на стационарном посту ДПС «Рубеж» досмотрели грузовой автомобиль «Мерседес».
В нём обнаружили 412 килограммов шкурок ондатры без сопроводительных документов. Установлено, что груз перевозился из Иркутска в Улан-Удэ. Шкуры изъяты полицейскими до выяснения всех обстоятельств.
Госинспектор Россельхознадзора привлек водителя к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ – нарушение правил перевозки грузов, подлежащих ветеринарному надзору, обязав его оплатить штраф.
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