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28.03.2019

Черные лесорубы в Боханском районе заготовили леса на 400 тысяч рублей

Боханский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе задержал нелегальных рубщиков леса, которые причинили ущерб лесному фонду в размере более 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в Бурят-Янгутском участковом лесничестве в ходе рейдовых мероприятий полицейские обнаружили срубленные деревья, спецтехнику, предназначенную для их погрузки, рядом находилось жилое зимовье. Оперативники установили, что на этом участке систематически осуществлялась незаконная заготовка древесины. На месте происшествия правоохранители задержали двух мужчин. Ими оказались неработающие местные жители в возрасте 26 и 49 лет, один из которых ранее попадал в поле зрения сотрудников полиции.

В качестве вещественных доказательств следственные органы изъяли около 50 кубометров лесоматериала, трактор и бензопилу. В отношении вальщика и тракториста избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело.

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