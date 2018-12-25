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Экономика / Бизнес
26.12.2018

Черный лесоруб из Боханского района больше двух лет проведет в колонии общего режима

Боханский район, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Боханский районный суд вынес приговор участнику банды черных лесорубов. Он проведет в колонии общего режима два года два месяца.

Как сообщает пресс-служба суда, уголовное дело в отношении мужчины было выделено в отдельное производство в связи с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве. Дело остальных участников организованной группы рассматривал другой состав суда.

Напомним, в апреле-ноябре 2017 года банда черных лесорубов орудовала в Боханском и Усть-Удинском районах, нанеся лесному фонду ущерб свыше 2 млн рублей.

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