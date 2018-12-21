|Экономика / Бизнес
|22.12.2018
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Черного лесоруба в Тайшетском районе оштрафовали на 20 тысяч рублей
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Тайшетский район, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - С черного лесоруба, спилившего в Тайшетском лесничестве 25 сосен, берез и лиственниц, взыскали уголовный штраф – 20 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, также 45-летнего злоумышленника обязали вернуть законному владельцу автомобиль «ЗИЛ-131С», а бензопилу STIHL MS-180 и древесину суд постановил конфисковать и обратить в доход государства.
Приставы отмечают, что виновник оценил серьезность своего положения и добровольно оплатил уголовный штраф. Денежные средства перечислены в бюджет Российской Федерации.
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