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Экономика / Бизнес
31.12.2018

Четыре административных протокола составили в Тайшете за незаконную торговлю пиротехникой

Тайшет, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Тайшете провели профилактические рейды на предмет выявления незаконной торговли пиротехникой. Правоохранители проверили Центральный рынок, прилегающую к нему территорию и торговую зону по улице Тимирязева, вблизи магазина «Светофор».

Как сообщает ИА "Тайшет24" со ссылкой на ОМВД по Тайшетскому району, по итогам профилактических мероприятий было составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушителями стали три физических лица и одно должностное. Теперь им грозят штрафы от 1500 до 4000 рублей, в зависимости от статьи.

Напоминаем, что при приобретении пиротехнических изделий необходимо запрашивать у продавца информацию, подтверждающую соответствие продукции установленным требованиям, сертификат или декларацию о соответствии.

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