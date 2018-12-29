Четыре административных протокола составили в Тайшете за незаконную торговлю пиротехникой

Тайшет, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Тайшете провели профилактические рейды на предмет выявления незаконной торговли пиротехникой. Правоохранители проверили Центральный рынок, прилегающую к нему территорию и торговую зону по улице Тимирязева, вблизи магазина «Светофор».

Как сообщае т ИА "Тайшет24" со ссылкой на ОМВД по Тайшетскому району, по итогам профилактических мероприятий было составлено четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушителями стали три физических лица и одно должностное. Теперь им грозят штрафы от 1500 до 4000 рублей, в зависимости от статьи.



Напоминаем, что при приобретении пиротехнических изделий необходимо запрашивать у продавца информацию, подтверждающую соответствие продукции установленным требованиям, сертификат или декларацию о соответствии.