|Экономика / Бизнес
|31.12.2018
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Четыре административных протокола составили в Тайшете за незаконную торговлю пиротехникой
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Тайшет, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Тайшете провели профилактические рейды на предмет выявления незаконной торговли пиротехникой. Правоохранители проверили Центральный рынок, прилегающую к нему территорию и торговую зону по улице Тимирязева, вблизи магазина «Светофор».
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