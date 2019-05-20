|Экономика / Бизнес
|18.05.2019
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Чистая прибыль Tele2 в первом квартале выросла на 2,3 миллиарда рублей
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Москва, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 опубликовала консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за первый квартал 2019 года.
Как сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи, в первом квартале 2019 года Tele2 достигла следующих основных финансовых показателей:
В первом квартале 2019 года компания достигла следующих ключевых операционных показателей:
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Качественный рост финансовых и операционных показателей Tele2 − это результат правильно выбранной бизнес-стратегии и усиленной работы всей компании. Мы продолжаем тренд, заложенный в прошлом году и наращиваем чистую прибыль: в первом квартале этот показатель составил 2,3 млрд рублей, что практически соответствует результату всего 2018 года. Долгожданным событием первого квартала стал успешный запуск операций в Иванове, где Tele2 построила современную, качественную сеть, предложила клиентам выгодные продуктовые решения и высокие стандарты обслуживания. С начала года Tele2 лидирует по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры в России. Инвестиции в технологическое развитие сети закладывают основу для дальнейшего роста выручки от передачи данных, а также способствуют повышению индекса NPS. По итогам первого квартала Tele2 увеличила отрыв от ближайшего конкурента до 16 п. п., достигнув результата в 45%, что делает компанию безоговорочным лидером в телеком-отрасли по готовности клиентов рекомендовать оператора близким и знакомым».