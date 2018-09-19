Хлеб и мягкий инвентарь бюджетникам Приангарья рекомендуют закупать у исправительной колонии №3

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Представители министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приангарья порекомендовали бюджетным организациям региона закупать хлеб, хлебобулочные изделия и мягкий инвентарь у иркутской исправительной колонии №3 как у единственного поставщика.

Такое решение было принято по итогам визита в ИК-3. Гости побывали в цехах по производству обуви, швейных изделий и мебели, мясных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий. Также они познакомились с образцами форменной, спортивной и спецодежды, рабочей и детской обуви, продуктов питания – товаров, которые могут быть востребованы муниципальными и бюджетными учреждениями.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, ИК-3 была признана лучшей исправительной колонией региона по итогам деятельности в 2017 году. В учреждении содержатся 1260 человек – бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Осужденные трудятся на обувном и швейном производстве, занимаются всеми видами деревообработки, ремонтом автотранспорта. В колонии производят сосиски и хлебобулочную продукцию.