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Экономика / Бизнес
30.04.2020

Ход подготовки к весенней посевной кампании в Зиминском районе оценили депутаты ЗС

Зиминский район, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов посетили крестьянско-фермерское хозяйство Ольги Федосеевой в селе Кимильтей.

Как сообщает пресс-служба ЗС, Кузьма Алдаров напомнил, что по предложению депутатов Заксобрания в связи со сложившейся экономической ситуацией были ускорены темпы доведения средств поддержи до фермерских хозяйств для проведения посевных работ.

– Важно, чтобы работы были проведены своевременно. Сегодня необходимо понимать, какой объем финансирования еще необходим, рассмотреть предложения фермеров, в том числе, касающиеся их поддержки в период борьбы с распространением коронавирус, – подчеркнул вице-спикер, напомнив, что на прошлой неделе депутаты уже посетили хозяйства Нукутского и Черемховского районов.

Роман Габов сообщил, что объем так называемой несвязанной поддержки, которая идет на закупку удобрений, семян, ГСМ, в этом году составляет, около 300 млн рублей. На сегодняшний день до фермеров доведено около 50% средств. При этом в профильное министерство областного правительства еще продолжают поступать заявки.

Одно из КФХ, которое парламентарии посетили в Зиминском районе стала экологическая ферма Ольги Федосеевой в Кимильтее. Это хозяйство стало первым в Приангарье, где развивают агротуризм. На ферме собраны разные сельскохозяйственные животные и птицы, есть страусы и павлины. В 2017 году КФХ выиграло грант «Семейная животноводческая ферма». Сумма поддержки из областного бюджета составила 10 млн рублей. В январе ферму посетили около 1000 школьников со всего района.

Как отмечает мэр Зиминского района Наталья Никитина, сегодня требуется поддержка именно такого нового для района и области в целом направления как агротуризм. Она поблагодарила депутатов Заксобрания за постоянное внимание к проблемам фермеров и попросила проработать совместно с правительством вопрос о разработке подпрограммы о развитии агротуризма.

На встрече депутатов с фермерами Зиминского района обсудили также положение отрасли в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Было озвучено, что упали объемы сбыта продукции, речь идет не только о торговых сетях и магазинах, но и о школах, детских оздоровительных организациях. Участники встречи предложили рассмотреть возможность введения рассрочки платежей по кредитам для предприятий сельскохозяйственной отрасли до конца года.

В рамках рабочей поездки парламентарии посетили кооператив «Солнечный» в Зиме, крестьянско-фермерские хозяйства в деревне Красный Бор и селе Глинки, а также в программе – посещение ряда фермерских хозяйств Заларинского района.

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